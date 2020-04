Nintendo dovrebbe creare un servizio gaming in abbonamento stile Apple Arcade, parola di Michael Pachter (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nintendo ne ha viste di tutti i colori durante la scorsa generazione con Nintendo Wii U, ma ora quei tempi sono effettivamente morti e sepolti: Nintendo Switch si vende come il pane e va a ruba in tutti i mercati mondiali, i titoli first-party diventano million-seller in pochi giorni e i third party hanno riacquistato fiducia nella piattaforma, tanto da spingerli ad investire tempo e fatica extra in porting che normalmente sarebbero ritenuti impossibili.Insomma, va tutto bene per la grande N. Tuttavia, qualcuno sostiene che la situazione potrebbe migliorare ulteriormente, se la compagnia adottasse qualche servizio extra. Quel qualcuno è il noto analista di Wedbush Securities, Michael Pachter.Durate un'intervista con CNBC, Pachter ha dichiarato che se Nintendo decidesse di far leva sul proprio (immenso) parco titoli, proponendo un servizio di gaming in abbonamento in stile Apple ... Leggi su eurogamer 'Microsoft ha la politica di retrocompatibilità migliore : Sony e Nintendo dovrebbero fare lo stesso'

Nintendo Italia sa degli accessi non autorizzati: "stiamo analizzando la situazione"

Una volta applicata, la verifica in due passaggi chiederà un’autenticazione ogni qual volta si proverà ad effettuare un login in un dispositivo non autorizzato, e questo dovrebbe prevenire accessi ...

Nintendo ha rilasciato il Firmware 10.0.1 per Nintendo Switch, che non apporta grossi cambiamenti al software della console, migliorandone solo la stabilità.. Nintendo ha rilasciato il Firmware ...

