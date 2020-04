Joshua Jackson | il Pacey Witter di Dawson’s Creek è diventato papà

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 22 aprile 2020)papà per la prima volta. L’attore, indimenticatodi Dawson’s, appende un fiocco (con ogni probabilità rosa, come aveva svelato sui social la neo moglie Jodie Turner-Smith mostrando anche i primi scatti del matrimonio) alla porta. A dare il lieto annuncio è un portavoce della coppia a Page Six che riferisce: “I due hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Sia madre che bebè sono felici e in salute”. View this post on Instagram our 2nd valentine’s day and it’s even more magical than the first! here’s to a lifetime of them. happy valentine’s day to the man who sees my soul and holds my heart love you, baby daddy 🤗🥰 A post shared by Jodie Turner-Smith (@jodiesmith) on Feb 14, 2020 at 11:04pm PST LEGGI ...