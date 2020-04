Intervista a Fabio Barone di “Passione Rossa”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) In questo momento molto particolare della nostra società, tutto le attività sociali, economiche, la cultura e lo sport sono ferme ai box (per usare un termine automobilistico). E proprio di automobilismo e di Ferrari vorremmo parlare oggi, e lo facciamo con chi di Ferrari se ne intende davvero, ovvero, detentore di tre record del mondo di velocità in tre continenti diversi, nonché Presidente del più importante sodalizio di clienti Ferrari attualmente esistente “Passione Rossa”. D:una stagione come dicevamo ferma ai box con i vostri eventi italiani ed europei sospesi o addirittura cancellati. R: Si, un anno di lavoro per la programmazione e l’organizzazione di eventi, tra cui la Grecia, la Spagna e la Serbia, che sono stati rinviati al 2021, non credo infatti che sarà possibile per questa stagione tornare ...