Inter, i nerazzurri rispondono a Lukaku: ecco la decisione della società! (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lukaku Inter- Dopo le dichiarazioni di Lukaku nelle ultime ore, l’Inter ha scelto di non punire il giocatore con una multa, facendo leva sulle dichiarazioni dettate dal periodo piuttosto particolare. Come rivelato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro ha scelto di non multare Lukaku nonostante alcune affermazioni piuttosto “pesanti”. Il giocatore aveva … L'articolo Inter, i nerazzurri rispondono a Lukaku: ecco la decisione della società! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Inter sorpresa e irritata da Lukaku : solo tre casi di influenza a gennaio tra i nerazzurri

Calciomercato Inter : Skriniar corteggiato da Guardiola ma lui vede solo i colori nerazzurri

Inter - rientrato anche Sanchez : nerazzurri ora al completo (Di mercoledì 22 aprile 2020)- Dopo le dichiarazioni dinelle ultime ore, l’ha scelto di non punire il giocatore con una multa, facendo leva sulle dichiarazioni dettate dal periodo piuttosto particolare. Come rivelato dall’odierna edizione“Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro ha scelto di non multarenonostante alcune affermazioni piuttosto “pesanti”. Il giocatore aveva … L'articolo, ilasocietà! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Inter : ?? | PORTIERE Quando #Farinos mise il mantello di @ToldoFrancesco e si trasformò in portiere! ??? Vi ricordate altr… - SkySport : ?? DESTRO DI SNEIJDER ?? ? #AccaddeOggi: #20aprile 2010 Dieci anni fa la semifinale Inter-Barça: al 30' Milito serve… - UEFAcom_it : ? | Nerazzurri subito in vantaggio al 3' con Samuel Eto'o! ?? #Bayern ?? #Inter ?? Guarda ADESSO la ???????????????? ??????????????… - nicholaspezzano : RT @R0drigoNogueira: @alinidax Qui in Brasile, ci sono milioni di fan nerazzurri, appassionati di Inter, e non posso spiegare il mio feelin… - vivere_sardegna : Coronavirus, Lukaku choc: “Il giorno di Inter-Cagliari noi nerazzurri tutti con febbre e tosse” -