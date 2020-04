Il Missouri fa causa alla Cina per la pandemia e chiede un risarcimento (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lo stato americano del Missouri è il primo a intentare un’azione legale contro la Cina. Nella denuncia depositata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Missouri si legge: “il virus ha scatenato una pandemia come risultato diretto delle azioni intraprese dal regime del presidente cinese Xi Jinping”. Il Missouri accusa il governo di Pechino di aver occultato le informazioni sul Covid-19 prima che la malattia si diffondesse a livello globale. L’atto è stato depositato dal procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt. Il Missouri chiede un risarcimento non specificato “per l’enorme perdita di vite umane, sofferenza umana e tumulti economici vissuti da tutti gli abitanti del Missouri dalla pandemia di Covid-19 che ha sconvolto il mondo intero”. “Durante le settimane decisive a inizio ... Leggi su tpi Il Missouri fa causa a Pechino per i danni della pandemia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lo stato americano delè il primo a intentare un’azione legale contro la. Nella denuncia depositata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale delsi legge: “il virus ha scatenato unacome risultato diretto delle azioni intraprese dal regime del presidente cinese Xi Jinping”. Ilaccusa il governo di Pechino di aver occultato le informazioni sul Covid-19 prima che la malattia si diffondesse a livello globale. L’atto è stato depositato dal procuratore generale del, Eric Schmitt. Ilunnon specificato “per l’enorme perdita di vite umane, sofferenza umana e tumulti economici vissuti da tutti gli abitanti deldi Covid-19 che ha sconvolto il mondo intero”. “Durante le settimane decisive a inizio ...

L'azione del Missouri si aggiunge alle altre cause private intentate negli Stati Uniti contro la Cina. L'emittente Abc ha riferito che tre cittadini di New York hanno denunciato l'Organizzazione ...

ROMA, 22 APR - Il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt ha presentato una causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nel Missouri provocate dal ...

