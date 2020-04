Ecco perché Bruce Willis è in quarantena con l’ex Demi Moore (invece che con la moglie) (Di mercoledì 22 aprile 2020) La quarantena da coronavirus ha riunito sotto lo stesso tetto gli ex coniugi Bruce Willis, 65 anni e Demi Moore, 57. Con due delle tre figlie: Tallulah, 26,e Scout, 28, assieme ai rispettivi fidanzati. Le divertenti foto in cui tutti i membri della famiglia, cani compresi, sfoggiano lo stesso pigiama a righe bianche e verdi hanno fatto il giro del web. Strappando un sorriso ma sollevando pure una domanda: come mai Bruce Willis sta trascorrendo la quarantena con l’ex moglie anziché con l’attuale consorte Hemma Heming, 41, da cui avuto due bambine, Mabel Rey, 8 anni Evelyn Penn, 5? Leggi su vanityfair Nkoulou : «Sognavo di fare il poliziotto - ecco perché ho scelto la difesa»

Prezzo benzina oggi - quanto costa?/ 1 - 423 euro al self : calo limitato - ecco perché

Yari Carrisi attacca di nuovo Barbara d’Urso : “Ecco perché deve morire!” (Di mercoledì 22 aprile 2020) La quarantena da coronavirus ha riunito sotto lo stesso tetto gli ex coniugi Bruce Willis, 65 anni e Demi Moore, 57. Con due delle tre figlie: Tallulah, 26,e Scout, 28, assieme ai rispettivi fidanzati. Le divertenti foto in cui tutti i membri della famiglia, cani compresi, sfoggiano lo stesso pigiama a righe bianche e verdi hanno fatto il giro del web. Strappando un sorriso ma sollevando pure una domanda: come mai Bruce Willis sta trascorrendo la quarantena con l’ex moglie anziché con l’attuale consorte Hemma Heming, 41, da cui avuto due bambine, Mabel Rey, 8 anni Evelyn Penn, 5?

GiovanniToti : Ecco i coreani, in fila per votare, il 15 aprile scorso, in pieno #coronavirus. Solo in Italia ormai il voto è dive… - Adnkronos : '#Coronavirus si rifugia nei #testicoli, ecco perché muoiono più uomini': lo studio - LaStampa : “Il coronavirus si rifugia nei testicoli”: ecco perché muoiono più uomini - macmac______ : @a_meluzzi Ecco perché sarà obbligatorio l'app??? - Pasqual01029538 : RT @24Mattino: Silvio Garattini, presidente @MarioNegriIRCCS: 'Ecco perchè molti ricercatori, scienziati, cercano di mettersi in mostra in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Zenga: “Ecco perchè scappai da Catania e andai a Palermo” ItaSportPress