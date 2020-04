Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio Cala per la prima volta in Italia il numero dei positivi al coronavirus sono 108237 kg in meno in un giorno Braccio di Ferro riaperture Il governo vuole un avvio differenziato mentre i governatori del nord premono per un’unica data Guai a dividersi avverte speranza per il trasporto pubblico uno dei nodi della casa e due oggi edizione della lamorgese incomincio affari costituzionali sulle iniziative per l’emergenza la App che dovrà tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica al via in ultimo chiamata informativa di oggi in Senato e poi la camera in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile l’Europa si può salvare si mostra più coraggio ha detto secondo l’osservatorio nazionale della salute l’azzeramento dei contiti potrebbe ...