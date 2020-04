La Compagnia del Cigno in replica su Rai 2 dal 29 aprile

(Di martedì 21 aprile 2020) Ladelrepliche su Rai 2 aspettando la seconda serie Un’altra bella notizia nella grande maratona di fiction italiane in tempo di quarantena. Torna Ladelinsu Rai 2 dal 29 marzo. Un cast di giovani ragazzi portato avanti dai due volti principali della serie, Alessio Boni e Anna Valle, supportati a loro volta da un ricco parterre italiano che comprende nomi come: Marco Bocci, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Barbara Chichiarelli, Francesca Cavallin, Fabrizio Ferracane, Dino Abbrescia, Giovanna Mezzogiorno, Pina Turco, Fabrizio Coniglio e dalla presenza musicale di Michele Bravi e di Mika, nei panni di se stesso. Un’ottima occasione per rivedere La serie tv diretta da Ivan Cotroneo, una delle più seguite e amate del 2019 con una media di 5 milioni di telespettatori. Inoltre, i giovani protagonisti delladel ...

albertoangela : Prosegue questa sera alle 21.25 su @RaiUno il nostro viaggio tra le #Meraviglie d’Italia. In compagnia di ospiti d’… - RaiPlay : I giovani protagonisti della Compagnia del Cigno?? tornano a emozionarci con 12 video-racconti alla scoperta del fan… - RaiTre : Il racconto della musica italiana attraverso il ritratto di un artista fuori dagli schemi: #FrancoCalifano.… - FraDiFilippo : RT @angelo_forgione: Le 'sinistre volontà' della destra lombarda che usa #VittorioFeltri e compagnia bella per compiere il 'sinistro disegn… - radio_rete : Doppio Fallo | Teniamoci compagnia | Puntata del 23 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Compagnia del

L’impiegato tecnico Giovanni, che negli anni ’70 salvò una bimba dopo l’esplosione di una casa, e ancora Milan, muratore specializzato nel costruire camini, e Anna con la passione per le piante. I fam ...La recensione di Moving Out, simulatore di traslochi pubblicato da Team17 in arrivo il 28 aprile su PC e console. La recensione di Moving Out non può che iniziare celebrando l'attività in ambito ...