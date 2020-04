God of War per PS4 compie due anni e Sony svela nuovi oggetti da collezione, incluso un meraviglioso busto di Kratos (Di martedì 21 aprile 2020) Nell'anniversario del primo anno di God of War su PS4, Sony annunciò Raising Kratos, il meraviglioso documentario "making of". Ora, per l'anniversario dei due anni, la compagnia ha rivelato del nuovo merch disponibile per il preordine, tra cui uno splendido busto di Kratos in edizione limitata e un nuovo libro che sostanzialmente ricrea il diario di Atreus visto nel gioco.Gaming Heads, un produttore di statue di videogiochi premium, in precedenza aveva realizzato un busto di Kratos ispirato ai precedenti giochi della serie. God of War per PS4 ha visto Kratos evolversi non solo internamente ma anche visivamente (in particolare: la barba). Gaming Heads ha abbinato il cambiamento con uno straordinario busto dell'iconico semidio.Saranno realizzati solo 500 di questi busti. E dovrete versare un deposito non rimborsabile di $ 80 per garantire il pre-ordine per il busto da $ 800. ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II - Uncharted e God of War su PC? Sony smentisce i rumor

