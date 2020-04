Cutrone: “Ho avuto molta paura, ora sto bene e voglio tornare a giocare” (Di martedì 21 aprile 2020) L'attaccante della Fiorentina aveva contratto il Coronavirus, adesso sta bene e in un'intervista ha raccontato il suo percorso. Cutrone vuole tornare a giocare, ma questa non è la sua priorità: "Ho avuto tanta paura, non solo per me. Il club mi è stato vicino. Vogliamo tornare in campo, ma la priorità è la salute". Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) L'attaccante della Fiorentina aveva contratto il Coronavirus, adesso stae in un'intervista ha raccontato il suo percorso.vuolea giocare, ma questa non è la sua priorità: "Hotanta, non solo per me. Il club mi è stato vicino. Vogliamoin campo, ma la priorità è la salute".

