Coronavirus app Immuni, perché senza i tamponi è totalmente inutile (Di martedì 21 aprile 2020) Da quando è iniziata la quarantena la tecnologia è diventata la migliore amica di tutti. Se prima era necessaria nella quotidianità, oggi è indispensabile. Può rispondere alle nostre domande, ci permette di lavorare da casa e ci ha concesso di poter vedere, seppur attraverso uno schermo, i nostri cari ogni giorno. Ma quelle che conoscono la maggior parte di noi sono solamente una piccola percentuale delle sue potenzialità. Oggi la tecnologia ci permette di fare qualsiasi cosa, anche creare un’app “Immuni” in grado di tracciare la rete dei contagi da Coronavirus. E se fosse così semplice, sarebbe fantastico. senza essere accompagnata da un aumento esponenziale dei tamponi, non è altro che un’applicazione priva di ogni tipo di efficacia. Insomma, sarebbe come avere un salvadanaio vuoto e sperare che si riempia ... Leggi su urbanpost Coronavirus - l’app per tracciare il contagio è italiana

Coronavirus - parrucchiere beccato dai Carabinieri scappa e lascia il cliente con i capelli a metà

