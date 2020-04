Codacons bacchetta UnipolSai | non basta restituzione di un mese RcAuto per limitazioni

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Undidi Rc auto a causa del Coronavirus non. Anchefinisce sotto la lente di ingrandimento del: sotto accusa è finita la campagna promozionale attraverso la quale l’impresa assicuratrice ha deciso di restituire undi polizza RC auto ai propri clienti. L’associazione dei consumatori, infatti, contesta la pubblicità dell’iniziativa diretta ai consumatori e mette in dubbio l’effettivo vantaggio per gli utenti. Come spiega ilin una nota, “il rimborso della polizza Rc auto in relazione all’impossibilità degli assicurati di circolare liberamente in auto non è certo un regalo, ma una dovutain quanto non v’è obbligo di pagamento in assenza di prestazione. Inoltre, tale dovutanon può essere circoscritta ad ...