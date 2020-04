Uomini e Donne, Tina Cipollari: “La mano appoggiata in quel punto” (Di lunedì 20 aprile 2020) UeD, le foto vanno ben oltre e gli animi si fanno bollenti, Tina fa notare: “La mano appoggiata in quel punto!” La prima puntata di Uomini e Donne in versione rivisitata è andata in onda proprio oggi ed è stata inaugurata da Gemma Galgagni che è stata la protagonista assoluta di tutta la messa in onda. Dunque i primi corteggiatori di questa nuova formula sono stati Occhiblu e Pantera e le chat ad un certo punto si sono spinte oltre con tanto di foto molto ambigue. Occhiblu ha infatti inviato una fotografia a Gemma della propria pancia inquadrando però dell’altro. “La mano appoggiata in quel punto!” ha esclamato Tina Cipollari. In un secondo momento, cioè nel momento in cui la tronista ha potuto interagire col suo corteggiatore si sono scambiati frasi piuttosto ambigue: “L’appetito vien mangiando” queste ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi annuncia : “Mi manca!”

Roberta Di Padua di Uomini e Donne eccessivamente dimagrita : è polemica sul web (FOTO)

Uomini e Donne anticipazioni : esplosione Tina - video-verità Ida e Riccardo (Di lunedì 20 aprile 2020) UeD, le foto vanno ben oltre e gli animi si fanno bollenti,fa notare: “Lainpunto!” La prima puntata diin versione rivisitata è andata in onda proprio oggi ed è stata inaugurata da Gemma Galgagni che è stata la protagonista assoluta di tutta la messa in onda. Dunque i primi corteggiatori di questa nuova formula sono stati Occhiblu e Pantera e le chat ad un certo punto si sono spinte oltre con tanto di foto molto ambigue. Occhiblu ha infatti inviato una fotografia a Gemma della propria pancia inquadrando però dell’altro. “Lainpunto!” ha esclamato. In un secondo momento, cioè nel momento in cui la tronista ha potuto interagire col suo corteggiatore si sono scambiati frasi piuttosto ambigue: “L’appetito vien mangiando” queste ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Pre… - matteosalvinimi : #Salvini: Lasciami dire, Massimo, che è bizzarro che ora si reputino 'deboli e a rischio' donne e uomini dai 65 ann… - trash_italiano : Almeno oggi c’è Uomini e Donne. - LillyLilly79 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Preghiamo… - heyitsbndt : ma perché gli uomini sono convinti che noi abbiamo pari opportunità e in certi casi siamo 'avvantaggiate' e 'privilegiate' in quanto donne ? -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne: prima puntata, recensione TVBlog.it Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Gemma Galgani: "Quelli non esistono". Il caos, deve intervenire la De Filippi

Tina Cipollari perde il pelo, ma non il vizio. Fa nera Gemma Galgani. Di nuovo. Pure nell’edizione tutta rinnovata di Uomini e donne - senza studio e pubblico per Maria De Filippi su Canale 5 - accade ...

Il virologo Andrea Crisanti ad Unicam:

Il caso di Vo’ conferma alcune conoscenze ormai diffuse sul virus, chi colpisce di più (uomini più delle donne, anziani meno che i bambini), come si diffonde e come si contrasta. In questo momento in ...

Tina Cipollari perde il pelo, ma non il vizio. Fa nera Gemma Galgani. Di nuovo. Pure nell’edizione tutta rinnovata di Uomini e donne - senza studio e pubblico per Maria De Filippi su Canale 5 - accade ...Il caso di Vo’ conferma alcune conoscenze ormai diffuse sul virus, chi colpisce di più (uomini più delle donne, anziani meno che i bambini), come si diffonde e come si contrasta. In questo momento in ...