L’annuncio di Borrelli | “In Italia diminuisce il numero di persone positive | è la prima

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati inmentre ieri erano 108.257, (20 in meno 24 ore). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella conferenza stampa odierna. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus.