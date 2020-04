Kate Middleton e William in quarantena | col piccolo Louis che interrompe le videochiamate

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Al tempo del coronavirus anche Kate Middleton e il principe William, in isolamento ad Anmer Hall, la residenza in campagna nel Norfolk, coi tre figli George, anni, Charlotte e Louis, usano le videochiamate per tenersi in contatto col resto della famiglia ma anche per i loro impegni istituzionali. Operazioni non sempre facili visto che il piccolo di casa, Louis, che compirà 2 anni il 23 aprile, ultimamente ha interrotto parecchie conversazioni: «Per qualche ragione è attratto dal pulsante rosso e lo vuole sempre schiacciare», hanno raccontato divertiti i duchi di Cambridge durante una rara videointervista alla Bbc in cui hanno svelato la quotidianità della loro quarantena. Che è molto simile a quella di tutti i comuni mortali.