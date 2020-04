Israele, in piazza la prima protesta ‘a distanziamento sociale’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Israele a Tel Aviv migliaia di persone in piazza contro il premier Benjamin Netanyahu. Tutti hanno mantenuto il distanziamento sociale a 2 metri indossando mascherine In piena emergenza Coronavirus in Israele migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Tel Aviv per manifestare contro il premier Benjamin Netanyahu. Una protesta perfetta, perché tutti hanno mantenuto … L'articolo Israele, in piazza la prima protesta ‘a distanziamento sociale’ è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 20 aprile 2020)a Tel Aviv migliaia di persone incontro il premier Benjamin Netanyahu. Tutti hanno mantenuto ilsociale a 2 metri indossando mascherine In piena emergenza Coronavirus inmigliaia di cittadini sono scesi ina Tel Aviv per manifestare contro il premier Benjamin Netanyahu. Unaperfetta, perché tutti hanno mantenuto … L'articolo, inla‘asociale’ è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

