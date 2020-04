In aereo con poltrone invertite e schermature: ecco come cambia volare (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandro Ferro La società italiana Aviointeriors ha ideato e brevettato due nuove soluzioni per volare in sicurezza: posto centrale invertito e schermature in vetro tra un sedile e l'altro per ridurre al minimo la probabilità di trasmissione del virus Cambierà anche il modo di volare, in tutti i sensi: uno dei settori più colpiti dalla pandemia mondiale, con la maggior parte degli aerei parcheggiati a terra da settimane, si appresta a vivere la propria fase due, quella della ripartenza. Più che in aereo, sembrerà di viaggiare in treno se non fosse per le fasi di decollo ed atterraggio. aereo, rivoluzione interna Sedili invertiti (quelli centrali) e passeggeri isolati da un divisorio, simile a quello progettato da alcuni ristoranti per dividere i clienti. Sono queste le idee della Aviointeriors, società italiana che, dal ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : in arrivo dalla Cina nuovo aereo cargo con materiale sanitario

