Gwyneth Paltrow | all’asta benefica l’abito indossato agli Oscar del 2000

(Di lunedì 20 aprile 2020) Gwyneth Paltrow ha messo all’asta uno dei suoi abiti per contribuire alla lotta al Covid-19. Ma non uno qualunque. L’attrice ha scelto accuratamente il capo dal suo – presumiamo prezioso – guardaroba, optando per una sorta di portafortuna.

lpacchin : NEWS #ticino Gwyneth Paltrow mette all'asta un vecchio vestito indossato alla cerimonia degli Oscar…

Gwyneth Paltrow è in quarantena come tutti noi, sta passando queste giornate difficili in compagnia dei figli, con i quali si è anche concessa un inedito selfie "di famiglia". Piuttosto che lasciarsi ...Per chi ama il cinema e la moda questa è l'occasione giusta, ancor di più perché a fin di bene. Gwyneth Paltrow ha messo all'asta l'abito in perle di Calvin Klein, indossato nel 2000, durante la ...