vitaindiretta : 'La mia battaglia (vinta) contro il #Coronavirus' Giuliana De Sio ci racconta il suo isolamento Ora a… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: 'La mia battaglia (vinta) contro il #Coronavirus' Giuliana De Sio ci racconta il suo isolamento Ora a #LaVitaInDiretta h… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Giuliana De Sio merita un ritorno in grande stile alle fiction. Nella ripartenza, spero ci saranno progetti anche per lei i… - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: Giuliana De Sio merita un ritorno in grande stile alle fiction. Nella ripartenza, spero ci saranno progetti anche per lei i… - nancysperandeo : Una Giuliana De Sio molto provata e soprattutto fisicamente ancora giù #lavitaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Sio Giuliana De Sio: "L'isolamento è peggio del virus, esperienza terribile" Adnkronos Giuliana De Sio/ “Coronavirus? Da sola e con attacchi di panico, è stato bruttissimo”

In collegamento con Lorella Cuccarini a La vita in diretta, Giuliana De Sio racconta la sue terribile esperienza col Coronavirus dal quale oggi è guarita. “Come sto? Ora sto molto bene, se solo penso ...

Quando Walter Ricciardi recitava con Mario Merola

Negli anni ‘70 l’oggi consulente del ministro della Salute muoveva i suoi primi passi d’attore nel cinema | CorriereTv L’oggi consulente del ministro della Salute , Walter Ricciardi, tra la fine degli ...

In collegamento con Lorella Cuccarini a La vita in diretta, Giuliana De Sio racconta la sue terribile esperienza col Coronavirus dal quale oggi è guarita. “Come sto? Ora sto molto bene, se solo penso ...Negli anni ‘70 l’oggi consulente del ministro della Salute muoveva i suoi primi passi d’attore nel cinema | CorriereTv L’oggi consulente del ministro della Salute , Walter Ricciardi, tra la fine degli ...