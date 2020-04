«Eravamo a bordo di una barca coi buchi» (Di lunedì 20 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

leonella1969 : RT @Marco_dreams: Dal diario di bordo. Giorno 37. Ricordi. -Papi, ma quando eri giovane andavi anche tu in vacanza a Ibiza? -Al mare ci an… - mikolangel1974 : RT @Marco_dreams: Dal diario di bordo. Giorno 37. Ricordi. -Papi, ma quando eri giovane andavi anche tu in vacanza a Ibiza? -Al mare ci an… - TallariniSimone : RT @Marco_dreams: Dal diario di bordo. Giorno 37. Ricordi. -Papi, ma quando eri giovane andavi anche tu in vacanza a Ibiza? -Al mare ci an… - MiyakeEau : RT @Marco_dreams: Dal diario di bordo. Giorno 37. Ricordi. -Papi, ma quando eri giovane andavi anche tu in vacanza a Ibiza? -Al mare ci an… - BomprezziMarco : RT @Marco_dreams: Dal diario di bordo. Giorno 37. Ricordi. -Papi, ma quando eri giovane andavi anche tu in vacanza a Ibiza? -Al mare ci an… -

Ultime Notizie dalla rete : Eravamo bordo «Eravamo a bordo di una barca coi buchi» L'Eco di Bergamo Coronavirus, quanto sei bella

Potrebbe essere un messaggio di speranza, ci eravamo spinti troppo avanti: solo quando l’hai persa ... Piazza Navona e poi il Pantheon, Fontana di Trevi, il Campidoglio, l’Altare della Patria e il ...

Eduardo Castaldo – Intervallo Napoli 2020. Il diario di una città sospesa

mostrando allo stesso tempo in maniera completamente diversa gli spazi che eravamo fino ad ora abituati a conoscere e vivere in altre modalità. Il tutto raccontato in un vero e proprio diario di bordo ...

Potrebbe essere un messaggio di speranza, ci eravamo spinti troppo avanti: solo quando l’hai persa ... Piazza Navona e poi il Pantheon, Fontana di Trevi, il Campidoglio, l’Altare della Patria e il ...mostrando allo stesso tempo in maniera completamente diversa gli spazi che eravamo fino ad ora abituati a conoscere e vivere in altre modalità. Il tutto raccontato in un vero e proprio diario di bordo ...