Dl liquidità – “Se la pratica è ben fatta | i soldi arrivano in 24 ore” assicurano dall’Abi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Se non scoppiano i computer che ricevono la documentazione, dovrebbe essere tutto regolare, perché sabato e domenica sono stati utilizzati per lavorare. Se poi ci saranno disfunzioni va ricordato che il mondo bancario non è un sistema, né un orologio dove tutto funziona”. Ad ogni modo, “Per i prestiti fino a 25mila euro previsti per le imprese dal decreto liquidità e per i quali da oggi si può fare richiesta, dal momento in cui laè stata completata, anche in 24 ore si può ottenere la liquidità”. “Se non esplodono i pc, andrà tutto bene” Dunque, non senza ironia, ha affermato stamane il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, “Se non scoppiano i computer che ricevono la documentazione, dovrebbe essere tutto regolare, perché sabato e domenica sono stati ...