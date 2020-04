Disney contro Netflix | continua la lotta tra i due giganti

(Di lunedì 20 aprile 2020) Questo articololatra i dueè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Di pochi giorni fa era la notizia del superamento in borsa da parte disu, cosa è cambiato adesso? Pochi giorni fariusciva a superare il valore di mercato della(di questo abbiamo già parlato in questo articolo, dove puoi trovare tutte le informazioni al riguardo). Chiaramente durante la pandemia in …

Lucaaffigi : RT @gothiccca: Guardiamo un film Disney con la mia schiena contro il tuo petto - gothiccca : Guardiamo un film Disney con la mia schiena contro il tuo petto - mefisto94_ : 9) Il gigante di ferro (essendo consigli ne metto uno non disney o pixar, anche se comunque un po' famoso lo è). È… - Melito562 : Sapete chi e'contro il mega ospedale...della fiera di 600 posti letto,naturalmente(nella fantasia di walt Disney,ma… - daniele_repaci : Segno dei tempi #Netflix supera il valore di #disney in borsa, grazie all’aumento degli utenti costretti a stare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney contro

YouMovies

Di pochi giorni fa era la notizia del superamento in borsa da parte di Netflix su Disney, cosa è cambiato adesso? Pochi giorni fa Netflix riusciva a superare il valore di mercato della Disney (di ...One World: Together At Home, anche Zucchero e Bocelli tra le star della musica contro Covid-19 Alla fine lo spettacolo musicale "One World ... Il promo del Social World Film Festival 2019 play 651 • ...