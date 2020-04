Coronavirus, il vicepresidente del Lazio sulle mascherine pagate che non arrivano: “Forse abbiamo commesso errori ma in buonafede” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Abbiamo un problema con Ecotech. Forse abbiamo commesso degli errori, ma non in malafede. Siamo stati truffati? Se ce ne accorgiamo, andiamo in Procura insieme”. Daniele Leodori parla, così in commissione Bilancio, in reLazione al ritardo nella consegna di una buona parte dei 36 milioni di mascherine ordinati dalla Regione Lazio. In particolare, pesa la vicenda della piccola srl di Frascati, cui la Protezione civile regionale il 16 marzo ha assegnato tre commesse da 35,8 milioni di euro per 9,5 milioni di mascherine, ricevendone finora solo 2 milioni e tutte chirurgiche. Il vicepresidente – numero due di Nicola Zingaretti e suo facente funzioni nei periodi di assenza del segretario dem – prova ad abbassare i toni dopo più di una settimana di polemiche aspre e inchieste giornalistiche. Lo fa ammettendo la possibilità di errori nella procedura ... Leggi su ilfattoquotidiano Emergenza coronavirus - l’analisi di settore del vicepresidente dell’Ordine degli Agronomi

Moria di uccelli - 5G e coronavirus : il vicepresidente della Lipu fa chiarezza

Coronavirus - oltre 88.200 i positivi in Italia. Spagna proroga la chiusura - positivo il vicepresidente del Barcellona – DIRETTA (Di lunedì 20 aprile 2020) “Abbiamo un problema con Ecotech. Forse abbiamo commesso degli errori, ma non in malafede. Siamo stati truffati? Se ce ne accorgiamo, andiamo in Procura insieme”. Daniele Leodori parla, così in commissione Bilancio, in rene al ritardo nella consegna di una buona parte dei 36 milioni diordinati dalla Regione. In particolare, pesa la vicenda della piccola srl di Frascati, cui la Protezione civile regionale il 16 marzo ha assegnato tre commesse da 35,8 milioni di euro per 9,5 milioni di, ricevendone finora solo 2 milioni e tutte chirurgiche. Il– numero due di Nicola Zingaretti e suo facente funzioni nei periodi di assenza del segretario dem – prova ad abbassare i toni dopo più di una settimana di polemiche aspre e inchieste giornalistiche. Lo fa ammettendo la possibilità di errori nella procedura ...

SkyTG24 : “Gli Stati membri dell’Eurozona avranno accesso alla linea di credito a condizioni migliorate del Mes”. Valdis Domb… - MatteoMarchini5 : Coronavirus, il vicepresidente del Lazio sulle mascherine pagate che non arrivano: “Forse abbiamo commesso errori m… - riktroiani : ++ #Dombrovskis: 'L'unica condizionalità del #Mes è l'uso diretto o indiretto per la sanità e la prevenzione contro… - fisco24_info : Coronavirus, Dombrovskis: 'Unica condizione Mes è uso per sanità' : Il vicepresidente esecutivo della Commissione e… - RaiSport : Victor Montagliani: 'Per quest'anno credo sia molto difficile fare partite con il pubblico, ma vale anche per gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vicepresidente Coronavirus, il vicepresidente della Calabria Spirlì: “ripartiamo lunedì 27 anche con pizzerie, ristoranti e gelaterie tramite asporto” Stretto web Coronavirus, il vicepresidente del Lazio sulle mascherine pagate che non arrivano: “Forse abbiamo commesso errori ma in buonafede”

Il vicepresidente – numero due di Nicola Zingaretti e suo facente funzioni nei periodi di assenza del segretario dem – prova ad abbassare i toni dopo più di una settimana di polemiche aspre e ...

Brasile, il dramma di una poliziotta: “Morta tra le braccia del marito sulla porta dell’ospedale”

Una drammatica storia arriva dal Brasile alle prese con l'emergenza coronavirus: secondo quanto reso noto dai media locali ... L'agente aveva febbre alta e difficoltà respiratorie ma non era stata ...

Il vicepresidente – numero due di Nicola Zingaretti e suo facente funzioni nei periodi di assenza del segretario dem – prova ad abbassare i toni dopo più di una settimana di polemiche aspre e ...Una drammatica storia arriva dal Brasile alle prese con l'emergenza coronavirus: secondo quanto reso noto dai media locali ... L'agente aveva febbre alta e difficoltà respiratorie ma non era stata ...