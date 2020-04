Coronavirus, Bonafede: “Serve compattezza, divisioni rallentano la Fase 2” (Di lunedì 20 aprile 2020) L’italia è ormai pronta alla transizione verso la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ma il pentastellato Bonafede avverte: per la ripartenza serve la compattezza delle istituzioni, poiché ogni divisione rallenterebbe la manovra. E della stessa opinione è anche il ministro Speranza. Il capo delegazione del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, si è espresso poco fa attraverso … L'articolo Coronavirus, Bonafede: “Serve compattezza, divisioni rallentano la Fase 2” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek **Coronavirus : Bonafede - unità istituzioni base per ripartenza**

**Coronavirus : Conte chiama Bonafede e Franceschini - tregua su Mes**

Coronavirus : Bonafede - ‘da M5S piena fiducia in Conte’ (Di lunedì 20 aprile 2020) L’italia è ormai pronta alla transizione verso la2 dell’emergenza, ma il pentastellatoavverte: per la ripartenza serve ladelle istituzioni, poiché ogni divisione rallenterebbe la manovra. E della stessa opinione è anche il ministro Speranza. Il capo delegazione del Movimento 5 Stelle, Alfonso, si è espresso poco fa attraverso … L'articolo: “Servela2” proviene da www.meteoweek.com.

Profilo3Marco : RT @vocedelpatriota: Coronavirus. Balboni-Rauti (FdI): Bonafede chiarisca su domiciliari per detenuti al 41bis - Agenparl : Coronavirus: Sisto (FI), processo da remoto? Bonafede killer garanzie - - CiccioWolfmilly : RT @Affaritaliani: Finiti i fondi per i compensi agli avvocati La rivolta: il ministro Bonafede tace - Affaritaliani : Finiti i fondi per i compensi agli avvocati La rivolta: il ministro Bonafede tace - TV7Benevento : **Coronavirus: Bonafede, unità istituzioni base per ripartenza**... -