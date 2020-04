Torta ai 3 cioccolati, senza colla di pesce, una vera estasi per il palato. (Di domenica 19 aprile 2020) La Torta ai 3 cioccolati è un dolce facilissimo da realizzare, goloso e bellissimo da portare in tavola: farete un figurone! I 3 diversi strati di cioccolato si alternano tra di loro, creando un effetto visivo e cromatico di perfezione assoluta. Potete scegliere liberamente la sequenza, partendo da quello amaro per arrivare a quello bianco, o fare l’inverso, il risultato finale sarà stupefacente in ogni caso. L’unica accortezza che dovrete assolutamente osservare sarà quella di aspettare la completa solidificazione di uno strato prima di sovrapporre quello successivo. Per accelerare i tempi di rassodamento delle creme, potrete riporre la Torta in freezer tra un passaggio e l’altro, poi però ricordatevi di conservarla in frigorifero (fino ad un massimo di 4 giorni, ma terminerà molto prima!!!). Se rispetterete questa semplice regola, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 aprile 2020) Laai 3è un dolce facilissimo da realizzare, goloso e bellissimo da portare in tavola: farete un figurone! I 3 diversi strati di cioccolato si alternano tra di loro, creando un effetto visivo e cromatico di perfezione assoluta. Potete scegliere liberamente la sequenza, partendo da quello amaro per arrivare a quello bianco, o fare l’inverso, il risultato finale sarà stupefacente in ogni caso. L’unica accortezza che dovrete assolutamente osservare sarà quella di aspettare la completa solidificazione di uno strato prima di sovrapporre quello successivo. Per accelerare i tempi di rassodamento delle creme, potrete riporre lain freezer tra un passaggio e l’altro, poi però ricordatevi di conservarla in frigorifero (fino ad un massimo di 4 giorni, ma terminerà molto prima!!!). Se rispetterete questa semplice regola, ...

Sofia54621317 : RT @GIULIA2691: Quando le cose non vanno il fisico non deve patire recita un vecchio proverbio. E allora cosa c'è di meglio che preparare u… - Kamil_abdallah1 : RT @federazionepast: Claudio Penazzi associato Fipgc Emilia Romagna ci invita all'assaggio di una torta moderna molto golosa : Mousse ai tr… - YakubuAlie : RT @federazionepast: Claudio Penazzi associato Fipgc Emilia Romagna ci invita all'assaggio di una torta moderna molto golosa : Mousse ai tr… - federazionepast : Claudio Penazzi associato Fipgc Emilia Romagna ci invita all'assaggio di una torta moderna molto golosa : Mousse ai… - ColucciLc : RT @GIULIA2691: Quando le cose non vanno il fisico non deve patire recita un vecchio proverbio. E allora cosa c'è di meglio che preparare u… -