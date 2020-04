‘Temptation Island 5’, Lara Zorzetto svela il sesso del bebé in arrivo! (Di domenica 19 aprile 2020) Avevamo conosciuto l’influencer Lara Zorzetto nella quinta edizione di Temptation Island, il format ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in cui Lara aveva deciso di interrompere la sua relazione con Michael De Giorgio dopo tre altalenanti anni d’amore. La fine della loro relazione aveva fatto discutere il web, soprattutto alla luce delle dichiarazioni lasciate dallo stesso Michael una volta terminato il programma. I due erano stati accusati di aver pianificato il loro percorso all’interno dei rispettivi villaggi e De Giorgio aveva rincarato la dose, imputando all’influencer di aver seguito un copione tutto suo per uscirne vincitrice e metterlo in cattiva luce all’interno del docu-reality con tanto di messaggi e prove audio. Dopo questo turbolento episodio, Lara aveva deciso di ridare una seconda possibilità ... Leggi su isaechia ‘Temptation Island’ e il ‘Grande Fratello’ di Barbara D’Urso si faranno? Arriva l’indiscrezione di Dagospia

