Regina Elisabetta II | niente colpi di cannoni per il 94° compleanno | “Non sarebbe

pierarobasto : RT @VanityFairIt: Con il mondo in ginocchio per il coronavirus, da Buckingham Palace sono convinti che i festeggiamenti sarebbero «fuori lu… - boettoisabella1 : RT @LaStampa: Prima volta nei suoi 68 anni di Regno. Sua Maestà martedì compie 94 anni. La decisione è legata al lockdown imposto dal gover… - loveisyellow_ : Jin come la regina Elisabetta che saluta il popolo dall'alto della sua maestosità - afisbabylon : non si tratta del fatto che sei dislessica ma della tua pronuncia e sopratutto del tuo atteggiamento manco fossi la… - gabriellalomazz : RT VanityFairIt: La regina li prende sempre con il tè delle cinque, e qui il suo personal chef ci svela la ricetta.… -

Regina Elisabetta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regina Elisabetta