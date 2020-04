Lucifer 6 a rischio? Pare sia tutta colpa di Tom Ellis | ecco le ultime indiscrezioni

(Di domenica 19 aprile 2020) Dopo l’entusiasmo per la sesta stagione dici siano dei problemi a causa delle richieste di Tomche cosa è emerso nelleore6 non si farà? La serie è aè una serie televisiva statunitense che ha per protagonista il diavolo.Morningstar (interpretato da Tom), stanco dei suoi doveri all’Inferno, decide di trasferirsi a Los Angeles e aprire un Night Club. Negli anni conoscerà la Detective Deker (Lauren German) e ci saranno una serie di avventure tra i casi ordinari della polizia e esseri biblici che faranno la loro comparsa in città. C’è stato grande scompiglio nel web superché la serie è stata chiusa inaspettatamente dopo 3 stagioni.via, Netflix ha deciso di salvarla e avviare la produzione di una quarta e poi di una quinta ...

Dicono che Lucifer 6 sia a rischio. E io che credevo di aver superato incolume Venerdì 17. - Lucifer 6 a rischio per una disputa contrattuale tra Tom Ellis e Warner Bros. - Lucifer 6 a rischio? "Colpa" del contratto di Tom Ellis: e scoppia la polemica

Come noto da mesi, Netflix e Warner Bros Tv sembrano aver intenzione di rinnovare per una sesta stagione lo show Lucifer. Forti dell'enorme seguito di fan ottenuto dalla serie nel corso delle prime ...L'attesa per la quinta stagione di Lucifer continua, ma nel frattempo arrivano preoccupanti anticipazioni sul ... ma alcuni rumor anticipato problemi in paradiso con forti rischi per una sesta ...