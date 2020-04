L’Italia è grande: Josef Polig e l’oro in combinata ad Albertville 1992. Quando l’assurdo diventa realtà (Di domenica 19 aprile 2020) Uno dei punti più alti dello sport italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali è, purtroppo, misconosciuto. Il fatto è viepiù incredibile se si pensa che è relativo allo sci alpino, ovvero la disciplina della neve più seguita nel nostro Paese. Il momento in questione è la doppietta nella combinata di Albertville 1992, firmata da Josef Polig e Gianfranco Martin che, tra la sorpresa generale, vinsero la medaglia d’oro e quella d’argento. Un autentico trionfo, di cui andiamo a rivivere la genesi. Febbraio 1992, i XVI Giochi olimpici invernali sono appena iniziati. La seconda gara del programma dello sci alpino è la combinata maschile (quella vera, con una discesa intera e due manche di slalom, non l’insipida caricatura dei giorni nostri), che si disputerà nell’arco di due giorni. I principali ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Atene 1997 - la marcia trionfale dell’indimenticata Annarita Sidoti

