La denuncia di una commerciante: "Conte mi ha licenziata" (Di domenica 19 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Lo sfogo di una commerciante romana costretta a chiudere la propria attività: "Conte ha detto che ci avrebbe aiutato. Ma dove sono quei soldi?" "Sono stata licenziata da Giuseppe Conte". Cominicia così il lungo sfogo di Simona Verna, una commerciante romana costretta a chiudere bottega a causa del lungo lockdown imposto dal Governo in misura di Contenimento del contagio da coronavirus. Un'emergenza sanitaria che rischia di tramutarsi in una crisi economica profonda e irreversibile, senza precedenti storici degni di nota. A farne le spese saranno soprattutto i titolari di piccola attività commerciali, al secolo autonomi e partite Iva, per i quali la ripartenza sarà più dura che mai. "Buongiorno signor Conte, visto che lei è così bravo a fare le conferenze stampa, ho voluto provare a farne una anch’io", ... Leggi su ilgiornale I preti denunciano Conte? Chiese in lockdown - tsunami politico e giudiziario sul premier

Salerno - il consigliere comunale Lambiase denuncia speculazioni sulle mascherine

Coronavirus : Comitato parenti vittime Trivulzio presenta denuncia in Tribunale Milano (Di domenica 19 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Lo sfogo di unaromana costretta a chiudere la propria attività: "ha detto che ci avrebbe aiutato. Ma dove sono quei soldi?" "Sono statada Giuseppe". Cominicia così il lungo sfogo di Simona Verna, unaromana costretta a chiudere bottega a causa del lungo lockdown imposto dal Governo in misura dinimento del contagio da coronavirus. Un'emergenza sanitaria che rischia di tramutarsi in una crisi economica profonda e irreversibile, senza precedenti storici degni di nota. A farne le spese saranno soprattutto i titolari di piccola attività commerciali, al secolo autonomi e partite Iva, per i quali la ripartenza sarà più dura che mai. "Buongiorno signor, visto che lei è così bravo a fare le conferenze stampa, ho voluto provare a farne una anch’io", ...

Open_gol : Il 22 gennaio il ministero avverte del rischio epidemia. Il giorno dopo la Lombardia riunisce una task force, ma ai… - Agenzia_Ansa : #Covid19 Circola una falsa infografica #ANSA sulle riaperture. La Direzione: 'Mai pubblicata'. Fatta denuncia alla… - borghi_claudio : @gilb031 @LEUsceptist Io posso fare una denuncia politica (e la sto facendo). Un parlamentare non può 'muovere le p… - Netzarym1 : RT @AndreaSelva17: UNA #DENUNCIA INECCEPIBILE CHE DIMOSTRA CHE LA #GENTE #PENSA E NON #DELINQUE - PCossu : RT @VincenzoVitale_: Una volta, prendere un lavoratore in nero, era un rischio enorme, per il datore di lavoro. Oggi costa la metà ed è se… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia una Alessandria, denuncia di una apprendista parrucchiera: “Licenziata causa coronavirus nonostante i decreti” La Stampa Violenta la moglie che lo denuncia e lo fa arrestare: l’episodio a Calvi

Gravissimo episodio occorso a Calvi tra una coppia di cinquantenni da tempo in crisi. Il marito, 54enne, ha violentato la moglie 59enne costringendola a subire un rapporto sessuale. Un episodio ...

Cosa rischia chi fa una denuncia anonima

Chi volesse sporgere una denuncia in forma anonima rischia qualche ritorsione o può ritenersi al sicuro? Le segnalazioni effettuate alle autorità competenti senza rivelare la propria identità possono ...

Gravissimo episodio occorso a Calvi tra una coppia di cinquantenni da tempo in crisi. Il marito, 54enne, ha violentato la moglie 59enne costringendola a subire un rapporto sessuale. Un episodio ...Chi volesse sporgere una denuncia in forma anonima rischia qualche ritorsione o può ritenersi al sicuro? Le segnalazioni effettuate alle autorità competenti senza rivelare la propria identità possono ...