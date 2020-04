Coronavirus, Di Maio: “E’ un momento difficile, ma presto ci rialzeremo” (Di domenica 19 aprile 2020) “L’Italia e l’Europa stanno attraversando la più grande emergenza dal secondo dopoguerra. Il lavoro è molto intenso perché stiamo continuando a reperire aiuti all’estero attraverso la nostra rete diplomatica e al tempo stesso stiamo studiando come meglio far ripartire il nostro Paese, non appena ci saranno le condizioni dal punto di vista sanitario. E’ un momento difficile, ma sono certo che presto ci rialzeremo“: lo ha affermato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a El Correo. “Oggi ci troviamo davanti a una pandemia globale e l’Ue deve riuscire a dare una risposta univoca, forte ed adeguata. Dobbiamo tutti avere bene in mente che questa volta non ci sono scorciatoie, nessuno può farcela da solo, questa sfida si vince e si perde insieme e l’Europa ha davanti a sé una ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - muore giffonese a Londra : Gubitosi scrive al ministro Di Maio

Coronavirus e vaccino - Di Maio conferma : “Serve un’alleanza internazionale”

