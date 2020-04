“Sì | è successo…” Ambra Lombardo e Kikò Nalli | la conferma arriva proprio dall’ex

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) Novità ufficiali sui due ex concorrenti del ‘Grande Fratello’, condotto da Barbara D’Urso, Kikòed. Quest’ultima ha infattito la fine della loro relazione sentimentale. L’annuncio èto tramite un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’, dove ha riferito la news ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli su ciò che è accaduto. Ma una cosa è certa: le strade tra i due ex gieffini si sono ormai definitivamente separate e non c’è possibilità di una reunion.ha dichiarato: “Sì, è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. Ormai era trascorso moltissimo tempo da quando li avevamo visti insieme in ...