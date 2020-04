“Sembrava un altro pianeta”. Gli astronauti appena tornati dallo spazio: Terra stravolta dal virus (Di sabato 18 aprile 2020) Jessica Meir la prima astronauta donna a compiere una passeggiata spaziale, insieme al collega Andrew Morgan e al russo Oleg Skripochka, sono rientrati ieri in una zona isolata del Kazakistan dopo una missione di oltre sei mesi a bordo della stazione spaziale internazionale Iss e hanno trovato il pianeta Terra cambiato, "Una situazione surreale fin dal momento dell'atTerraggio, con tutta la gente piena di mascherine e guanti fuori dalla capsula Soyuz, pronta a caricarci su 3 elicotteri separati. Sembrava un altro mondo". Lo scrive il Giorno. Gli astronauti sono stati messi in super quarantena almeno per una settimana perché esiste la possibilità di un indebolimento delle loro difese immunitarie dovuto alla lunga permanenza nello spazio che li rende più soggetti all'aggressione del Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020) Jessica Meir la prima astronauta donna a compiere una passeggiata spaziale, insieme al collega Andrew Morgan e al russo Oleg Skripochka, sono rientrati ieri in una zona isolata del Kazakistan dopo una missione di oltre sei mesi a bordo della stazione spaziale internazionale Iss e hanno trovato il pianetacambiato, "Una situazione surreale fin dal momento dell'atggio, con tutta la gente piena di mascherine e guanti fuori dalla capsula Soyuz, pronta a caricarci su 3 elicotteri separati. Sembrava unmondo". Lo scrive il Giorno. Glisono stati messi in super quarantena almeno per una settimana perché esiste la possibilità di un indebolimento delle loro difese immunitarie dovuto alla lunga permanenza nelloche li rende più soggetti all'aggressione del Covid-19.

