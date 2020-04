Raggi: rifiuti ingombranti nei cassonetti, vergogna a Marconi (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “Guardate questa immagine: ci troviamo in via Gerolamo Cardano, nella zona sud di Roma, tra i quartieri Marconi e Portuense, dove i soliti zozzoni hanno scaricato i loro rifiuti ingombranti nei cassonetti stradali. Un comportamento vergognoso che, purtroppo, viene pagato da tutti i cittadini romani. Ama, in questi casi, deve spendere dei soldi in piu’ per la rimozione e a pagarli siamo tutti noi cittadini con la tariffa dei rifiuti”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi su Facebook. “Nonostante le multe, che possono arrivare anche fino ai 600 euro- prosegue Raggi- rifiuti come frigoriferi, vecchie lavatrici o mobili vengono spesso gettati in questo modo. È un comportamento doppiamente stupido, perche’ da un lato inquina e crea problemi alla raccolta ordinaria, mentre dall’altro sarebbe possibile prenotare il ritiro ... Leggi su romadailynews Roma - Raggi pubblica videoraccolta degli “zozzoni” : “Grazie a fototrappole sui rifiuti fatte 2400 sanzioni - per 300mila euro”

Rifiuti Roma - Raggi : 2.400 “zozzoni” multati con le fototrappole

Raggi : dietro rogo ditta riciclo carta Falcognana c’è guerra rifiuti (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “Guardate questa immagine: ci troviamo in via Gerolamo Cardano, nella zona sud di Roma, tra i quartierie Portuense, dove i soliti zozzoni hanno scaricato i loroneistradali. Un comportamento vergognoso che, purtroppo, viene pagato da tutti i cittadini romani. Ama, in questi casi, deve spendere dei soldi in piu’ per la rimozione e a pagarli siamo tutti noi cittadini con la tariffa dei”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginiasu Facebook. “Nonostante le multe, che possono arrivare anche fino ai 600 euro- proseguecome frigoriferi, vecchie lavatrici o mobili vengono spesso gettati in questo modo. È un comportamento doppiamente stupido, perche’ da un lato inquina e crea problemi alla raccolta ordinaria, mentre dall’altro sarebbe possibile prenotare il ritiro ...

Noia26145856 : @marcosimoni_ Ma lo sai quanto costa smaltire i rifiuti elettronici? Fai prima a darli alla Raggi. - Ninfearosa : @B16Antonella Non se ne può più!Pensare che per anni ho sentito dare la colpa SOLO alla sindaca Raggi per i rifiuti… - LouisAndreotta : RT @AndreaMinuz: Ovviamente, tutti questi droni di Virginia Raggi dopo saranno usati per controllare la raccolta rifiuti, l’andamento dei l… - Ale_Coconut : RT @AndreaMinuz: Ovviamente, tutti questi droni di Virginia Raggi dopo saranno usati per controllare la raccolta rifiuti, l’andamento dei l… - checcouno : RT @AndreaMinuz: Ovviamente, tutti questi droni di Virginia Raggi dopo saranno usati per controllare la raccolta rifiuti, l’andamento dei l… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi rifiuti Raggi: rifiuti ingombranti nei cassonetti, vergogna a Marconi RomaDailyNews Coronavirus Roma, Virginia Raggi: "Aperta struttura per 40 donne senza casa". DIRETTA

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Roma, le ultime notizie e i contagi di oggi 18 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...

Sparano sonniferi sui cinghiali e poi li abbattano: parte il contenimento che lascia i cuccioli orfani

Meno male che il sindaco Raggi era 'amante degli animali'. Pubblicato da Rinaldo Sidoli su Giovedì ... Se gli animali selvatici sono attratti dalla città è a causa del facile reperimento di rifiuti ...

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Roma, le ultime notizie e i contagi di oggi 18 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...Meno male che il sindaco Raggi era 'amante degli animali'. Pubblicato da Rinaldo Sidoli su Giovedì ... Se gli animali selvatici sono attratti dalla città è a causa del facile reperimento di rifiuti ...