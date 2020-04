La mobilità sarà cruciale | ma la rete lombarda è satura | Trenord chiede aiuto ai pendolari

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020) Il distanziamento sociale è uno dei fondamenti della "fase 2" che Regione Lombardia vorrebbe avviare dal 4 maggio. La mobilità in particolare sarà la chiave della ripartenza. Maregionale dei trasporti, soprattutto quella ferroviaria, era giàprima dell'emergenza. L'unica via per garantire la sicurezza deisembra essere un radicale cambio di stile di vita, l'eliminazione delle ore di punta in cui si concentra il 50 per cento del traffico, una piena collaborazione da parte di chi viaggia. Per questoha inviato oltre mezzo milione di questionari ai suoi clienti per conoscere come cambieranno le loro abitudini.