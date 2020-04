Fra Travaglio e Sansonetti finisce in rissa: "Miserabile verme", "Squadrista" (Di sabato 18 aprile 2020) Volano gli stracci tra Piero Sansonetti, direttore del Riformista, e Marco Travaglio che guida Il Fatto Quotidiano. Alla base dello scontro, dai toni altissimi, c'è l'articolo con il quale il Riformista accusa Travaglio e il suo giornale di aver messo le mani sull'Eni: "Ha candidato alla presidenza Leggi su iltempo Le scuse di Marco Travaglio a Selvaggia Lucarelli per le frasi di Monteverdi (Di sabato 18 aprile 2020) Volano gli stracci tra Piero, direttore del Riformista, e Marcoche guida Il Fatto Quotidiano. Alla base dello scontro, dai toni altissimi, c'è l'articolo con il quale il Riformista accusae il suo giornale di aver messo le mani sull'Eni: "Ha candidato alla presidenza

Volano gli stracci tra Piero Sansonetti, direttore del Riformista, e Marco Travaglio che guida Il Fatto Quotidiano. Alla base dello scontro, dai toni altissimi, c'è l'articolo con il quale il ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la ...

