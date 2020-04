CorSport: c’è il Chelsea su Mertens (Di sabato 18 aprile 2020) Il Corriere dello Sport scrive della corte serrata del Chelsea nei confronti di Dries Mertens. I Blues si sono inseriti nel silenzio del belga circa il rinnovo contrattuale con il Napoli ed hanno sferrato l’offensiva. L’idea del club inglese sarebbe di offrire a Dries il posto di Giroud. ”Il Chelsea, quando questo 2019-2020 andrà in archivio, avrà un attaccante in meno, Giroud, e quindi un vuoto da colmare, per assecondare le proprie aspirazioni. Dries Mertens è stato considerato come opzione di spessore già a gennaio, quando il francese ha persino preparato le valigie, e adesso ricompare come tentazione forte. Al centravanti del Napoli sono arrivate sollecitazioni laterali, come si usa, affinché possa inserire tra le sue opzioni quella di giocare a Stamford Bridge, nel contesto di un torneo affascinante e prestigioso in una squadra ... Leggi su ilnapolista Corsport : Tra Lega e Aic non c’è accordo sulla questione stipendi

