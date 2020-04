Testo e video de La Realtà Non Può Essere Questa di Edoardo ed Eugenio Bennato, una ballata per la beneficenza (Di venerdì 17 aprile 2020) La Realtà Non Può Essere Questa di Edoardo ed Eugenio Bennato è il nuovo brano del cantautore partenopeo che insieme a suo fratello ha scelto di mettere la sua musica al servizio dell'opera di bene. La canzone è dolce e avvolgente: le chitarre acustiche, le due voci e l'armonica a bocca accompagnano parole piene di speranza, come suggerisce il titolo: "La realtà non può Essere Questa", un invito a non abituarsi all'idea di un mondo chiuso in casa a casa dal lockdown per la messa in sicurezza contro il contagio del COVID-19. Una scelta, quella del cantautore e di suo fratello, spiegata dagli stessi protagonisti. Edoardo dice: "È una ballata classica, che racconta Questa sorta di ‘day after’ che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte", ed Eugenio aggiunge: "Percepiamo ... Leggi su optimagazine Video - testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato : un inno alla rinascita in un’esplosione elettropop

Insulti e gogna mediatica. Così la macchina del fango fa propaganda per la Lega. Commenti estrapolati dal contesto - video e notizie manipolate. La Bestia di Salvini non fa prigionieri

Coronavirus : il testo del videomessaggio del Presidente Mattarella per la Pasqua (2) (Di venerdì 17 aprile 2020) La Realtà Non Puòdiedè il nuovo brano del cantautore partenopeo che insieme a suo fratello ha scelto di mettere la sua musica al servizio dell'opera di bene. La canzone è dolce e avvolgente: le chitarre acustiche, le due voci e l'armonica a bocca accompagnano parole piene di speranza, come suggerisce il titolo: "La realtà non può", un invito a non abituarsi all'idea di un mondo chiuso in casa a casa dal lockdown per la messa in sicurezza contro il contagio del COVID-19. Una scelta, quella del cantautore e di suo fratello, spiegata dagli stessi protagonisti.dice: "È una ballata classica, che raccontasorta di ‘day after’ che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte", edaggiunge: "Percepiamo ...

LauraPausini : Il testo del nostro appello al Governo Italiano. #seiconnoi? - Paola91018943 : RT @VNotKind: Il materiale che arriva e soprattutto, quello che arriverà SARA' TUTTO IN INGLESE con l'opzione traduzione automatica in ITA… - zazoomnews : Video testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: un inno alla rinascita in un’esplosione elettropo… - Libero_e_Forte : RT @MaxSalini: Al Parlamento Ue c’è chi legge 'l’emendamento-supercazzola' dei Verdi ma non legge la risoluzione,che chiede proprio ciò che… - imprendonline : Un semplice campo di testo per caricare un video? L'embedding di video da youtube e vimeo e' gia' integrato in tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Testo video Video, testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: un inno alla rinascita in un’esplosione elettropop OptiMagazine Los Besos, Greeicy traduzione del testo: ecco il video

Nel suo video è con Mike alle prese con faccende domenistiche: “Che bello registrare cose a casa, condividere un pò con la gente ogni giorno ciò che viviamo qui, come queste situazioni dei cani che mi ...

Tommaso Paradiso, ascolta il nuovo singolo 'Ma lo vuoi capire?'

“Oh ma lo vuoi capire? Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata e che la notte non sa di niente, non prende gusto neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole”, canta il ...

Nel suo video è con Mike alle prese con faccende domenistiche: “Che bello registrare cose a casa, condividere un pò con la gente ogni giorno ciò che viviamo qui, come queste situazioni dei cani che mi ...“Oh ma lo vuoi capire? Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata e che la notte non sa di niente, non prende gusto neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole”, canta il ...