Sfonda porta a vetri durante una lite con la compagna | giovane di 28 anni muore

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Come se non bastasse l’epidemia di coronavirus e le scosse di terremoto di ieri, un’altra tragedia scuote l’Emilia Romagna. Un terribile incidente domestico ha tolto la vita a undi Piacenza, originario della Puglia, ma da qualche tempo residente nella provincia emiliana, dove lavorava come operatore socio sanitario in una casa di risposo. Giorgio Simone, 28, stava discutendo con la, quando in preda all’ira ha sferrato un calcio ad unadi vetro. Ile’ stato ucciso da un frammento di vetro che gli ha reciso un grosso vaso sanguigno della gamba: si è spentoil trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale. Dopo la tragedia della notte, i carabinieri della stazione di Rivergaro stanno eseguendo accertamenti su quanto avvenuto in un’abitazione del piccolo comune che si affaccia sul ...