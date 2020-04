Rapina villa Riano | finti poliziotti sequestrano donna e 3 bimbi (Di venerdì 17 aprile 2020) Fanno finta di essere degli agenti di polizia ed entrano in casa: Rapina in villa a Riano frutta loro una cifra enorme. Indifesa la famiglia. Una Rapina in villa a Riano, in provincia di Roma, ha portato alla sottrazione di ben 100mila euro con momenti di grande paura per una donna e per i suoi … L'articolo Rapina villa Riano finti poliziotti sequestrano donna e 3 bimbi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Rapina in villa a Riano : finti poliziotti sequestrano una mamma e i suoi tre bambini

Due giovani rapinano armati di pistola un negozio a Villa Mokarta

San Giorgio Lomellina - anziane picchiate e rapinate in villa : bottino di 100mila euro (Di venerdì 17 aprile 2020) Fanno finta di essere degli agenti di polizia ed entrano in casa:infrutta loro una cifra enorme. Indifesa la famiglia. Unain, in provincia di Roma, ha portato alla sottrazione di ben 100mila euro con momenti di grande paura per unae per i suoi … L'articoloe 3è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

simo_brg : RT @romatoday: roma Paura in villa: madre e figli rapinati da banda di finti poliziotti - Paolorm2012Roma : Paura in villa: madre e figli rapinati da banda di finti poliziotti - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Paura in villa: madre e figli rapinati da banda di finti poliziotti - macmac______ : RT @romatoday: roma Paura in villa: madre e figli rapinati da banda di finti poliziotti - romatoday : roma Paura in villa: madre e figli rapinati da banda di finti poliziotti -