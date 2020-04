Palazzo Chigi ha scelto quale App sarà utilizzata per monitorare i contagi. Si chiamerà “Immuni” ed è stata ideata gratuitamente da una software house milanese (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Governo ha scelto quale App per smartphone sarà utilizzata per monitorare la popolazione durante l’emergenza Coronavirus e nelle fasi successive. Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha infatti firmato l’ordinanza che dispone “di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”. L’app dovrebbe chiamarsi “Immuni” e, ha spiegato lo stesso Commissario, sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”. Il sistema sarà inizialmente sperimentato in alcune regioni pilota, poi verrà esteso anche alle altre, e il governo auspica “una massiccia adesione volontaria dei cittadini”. L’App scelta da ... Leggi su lanotiziagiornale Ospedale a casa di Conte? Bufala smentita da Palazzo Chigi

Scandalo Palazzo Chigi - la prova : mascherine - respiratori - camici prima a Conte che ai medici. Persino un frigo per i farmaci (Video)

Coronavirus riapertura Lombardia - Fontana sfida Palazzo Chigi : «Fateci riaprire» - poi ritratta (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Governo haApp per smartphone saràperla popolazione durante l’emergenza Coronavirus e nelle fasi successive. Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha infatti firmato l’ordinanza che dispone “di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”. L’app dovrebbe chiamarsi “Immuni” e, ha spiegato lo stesso Commissario, sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”. Il sistema sarà inizialmente sperimentato in alcune regioni pilota, poi verrà esteso anche alle altre, e il governo auspica “una massiccia adesione volontaria dei cittadini”. L’App scelta da ...

Palazzo_Chigi : Precisazioni in merito agli articoli de 'Il Tempo' del 12-14-15 aprile - alexbarbera : Si ha la vaghissima impressione che a Palazzo Chigi si siano incartati - fattoquotidiano : Coronavirus, D’Incà risponde alle opposizioni: “Un ospedale a Palazzo Chigi? Il presidio sanitario è operativo dal… - fcolarieti : Palazzo Chigi ha scelto quale App sarà utilizzata per monitorare i contagi. Si chiamerà “Immuni” ed è stata ideata… - Marinotoma : @GiorgiaMeloni @Bobbio65M @FratellidItalia L'art 7 della legge 234/2012 impone a @Palazzo_Chigi di rispettare in se… -