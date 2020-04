La mazzata di Ricciardi: "Certa la seconda ondata del virus in autunno". Addio alla normalità (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronavirus non saluterà l'Italia in estate. Se anche dovesse calare la sua intensità, sarà solo una pausa prima del ritorno. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. «Ipotesi seconda ondata in autunno? È una ce Leggi su iltempo (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronanon saluterà l'Italia in estate. Se anche dovesse calare la sua intensità, sarà solo una pausa prima del ritorno. Lo ha detto Walter, membro del consiglio esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. «Ipotesiin? È una ce

Una mazzata arriva anche alla Lombardia: "Mi pare che la richiesta della Lombardia sia ... Non l’Italia, ma la Lombardia". «Mi sembra non saggio - sottolinea Ricciardi - fare delle aperture a ...

