Johnny Depp apre profilo Instagram | subito 2 milioni di fan

(Di venerdì 17 aprile 2020)ha aperto une in pochissime ore già duedi fan hanno cominciato a seguirlo. "Sto filmando qualcosa per voi", ha scritto. Poi un videomessaggio in cui saluta i fan: "Non ho mai fatto niente del genere. Non ne avevo mai avuto il bisogno. Ma ora è il momento di dialogare e unirci contro questo nemico invisibile. Aiutiamoci l`un l`altro, solo così vinceremo. L`isolamento può essere un momento per imparare, la noia non è permessa". Poi invitato i fan ad ascoltare il primo singolo in collaborazione con Jeff Beck, la cover di Isolation di John Lennon di cui vi abbiamo parlato qui.