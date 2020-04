Iachini: “Tamponi ai giocatori? In un momento in cui si fatica a trovarli, scoppierà un putiferio” (Di venerdì 17 aprile 2020) “La quarantena è continua, aspettando la possibilità di tornare ad allenarsi e giocare. Siamo bloccati a Firenze in casa, lontani dalle nostre famiglie ed in attesa di notizie”. Sul Protocollo stabilito dalla Figc: “Noi faremo quel che si desidera, anche perché il nostro movimento è fatto di grandi interessi economici, ma anche di appassionati e tifosi. Qualcosa che ci può far tenere compagnia alle persone costrette in casa. Questo però solo in sicurezza, per la salute di tutti. In primis non ci sarà modo di allenarsi nella maniera consueta, ma si dovrà fare a piccolissimi gruppi”. Sui calciatori risultati positivi. “I giocatori che hanno manifestato il virus, o l’hanno avuto o risulteranno avere certe problematiche, non potranno neanche allenarsi a ritmi elevati, con intensità da atleti. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) “La quarantena è continua, aspettando la possibilità di tornare ad allenarsi e giocare. Siamo bloccati a Firenze in casa, lontani dalle nostre famiglie ed in attesa di notizie”. Sul Protocollo stabilito dalla Figc: “Noi faremo quel che si desidera, anche perché il nostro movimento è fatto di grandi interessi economici, ma anche di appassionati e tifosi. Qualcosa che ci può far tenere compagnia alle persone costrette in casa. Questo però solo in sicurezza, per la salute di tutti. In primis non ci sarà modo di allenarsi nella maniera consueta, ma si dovrà fare a piccolissimi gruppi”. Sui calciatori risultati positivi. “Iche hanno manifestato il virus, o l’hanno avuto o risulteranno avere certe problematiche, non potranno neanche allenarsi a ritmi elevati, con intensità da atleti. ...

napolista : Iachini: “Tamponi ai giocatori? In un momento in cui si fatica a trovarli, scoppierà un putiferio” 'Chi ha avuto il… - Fantacalcio : Fiorentina, Iachini: 'Tamponi e visite di idoneità. Chi ha avuto il virus dovrà andare a ritmi bassi'… - 1899ViaBerchet : RT @CalamaiLuca: “Mi aspetto un putiferio sul calcio che avrà tamponi per tutti i tesserati mentre tanti cittadini continuano ad aspettarli… - PaolettCataleya : RT @CalamaiLuca: “Mi aspetto un putiferio sul calcio che avrà tamponi per tutti i tesserati mentre tanti cittadini continuano ad aspettarli… - jacoposo : RT @CalamaiLuca: “Mi aspetto un putiferio sul calcio che avrà tamponi per tutti i tesserati mentre tanti cittadini continuano ad aspettarli… -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini “Tamponi