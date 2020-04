Fase 2, divieto di assembramento, resta il distanziamento. Ma qualcosa cambierà (Di venerdì 17 aprile 2020) Continua a prendere forma quella che dovrebbe essere la Fase 2 per le imprese, le aziende e le persone fisiche. Coronavirus, la Fase 2 continua a prendere forma con la task force che sta mettendo a punta le linee guida di quelle che saranno le regole per le prime settimane di nuova vita. Coronavirus, verso la Fase 2: spostamenti limitati (in determinate condizioni) Stando alle indiscrezioni, per le persone con più di settant’anni di età dovrebbero essere consigliati spostamenti limitati. La proposta di prolungare l’isolamento completo per queste persone è sembrata discriminatoria, quindi si cerca una via di mezzo, un semaforo arancione. Le limitazioni in tal senso potrebbero interessare gli over 70 con patologie. Spostamenti limitati, a quanto sembra, anche per gli Under 18, e questa è una delle grandi novità. Non si esclude ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 17 aprile 2020) Continua a prendere forma quella che dovrebbe essere la2 per le imprese, le aziende e le persone fisiche. Coronavirus, la2 continua a prendere forma con la task force che sta mettendo a punta le linee guida di quelle che saranno le regole per le prime settimane di nuova vita. Coronavirus, verso la2: spostamenti limitati (in determinate condizioni) Stando alle indiscrezioni, per le persone con più di settant’anni di età dovrebbero essere consigliati spostamenti limitati. La proposta di prolungare l’isolamento completo per queste persone è sembrata discriminatoria, quindi si cerca una via di mezzo, un semaforo arancione. Le limitazioni in tal senso potrebbero interessare gli over 70 con patologie. Spostamenti limitati, a quanto sembra, anche per gli Under 18, e questa è una delle grandi novità. Non si esclude ...

La curva epidemica è in discesa, i divieti di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità hanno prodotto i loro effetti e siamo arrivati al momento di stringere i denti per poi ...

A partire da quella data potranno riaprire anche le strutture ricreative e per il tempo libero, quali i musei, le biblioteche, i giardini botanici e zoologici; potrà inoltre essere allentato il ...

