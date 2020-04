Conte non ha più la maggioranza Mes | se si vota a Roma va a casa

CarloCalenda : Avete votato contro il recovery fund/bond che Conte sta sostenendo, coprendoci di ridicolo. Non se ne può più di un… - Marcozanni86 : Abbiamo un parlamento di persone elette e pagate apposta, a cui #Conte nega di esprimersi con atto di indirizzo per… - fanpage : La Lega non sembra avere le idee chiarissime - Innocentimanue1 : RT @FmMosca: In questi momenti non dovete ascoltare i consigli dei ricchi e pasciuti parlamentari (I LORO BONIFICI ARRIVANO PUNTUALI), in q… - RenatoLega : RT @FmMosca: In questi momenti non dovete ascoltare i consigli dei ricchi e pasciuti parlamentari (I LORO BONIFICI ARRIVANO PUNTUALI), in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Mes, Fico: "Conte non è fuori legge, altrimenti sarei intervenuto". Di Battista: "Premier ha fatto bene a rispondere a Salvini e Meloni" la Repubblica La voce del Trentino

Ecco la nostra soluzione, presidente Conte, non ci sono più alibi. Basta solo sottoscrivere il contratto. Ed è un compito del governo nazionale”. La dichiarazione era stata fatta sei giorni fa dal ...

Parlamento UE: sì al Mes e ai Recovery Bond, no ai Coronabond

Anche se la risoluzione è un atto non vincolante – e quindi qualcuno potrebbe pensare di valore relativo ... La divisione italiana complica ancora di più la strada già in salita del premier Conte nei ...

Ecco la nostra soluzione, presidente Conte, non ci sono più alibi. Basta solo sottoscrivere il contratto. Ed è un compito del governo nazionale”. La dichiarazione era stata fatta sei giorni fa dal ...Anche se la risoluzione è un atto non vincolante – e quindi qualcuno potrebbe pensare di valore relativo ... La divisione italiana complica ancora di più la strada già in salita del premier Conte nei ...