Ciclismo | Philippe Gilbert multato perché si allena | a Monaco è vietato andare in

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020)è statodi 100 euro perché è uscito di casa perrsi in bicicletta. Il professionista belga si trova adove risiede e ha un negozio di biciclette con un relativo club di praticanti, ha individuato un percorso di 11 km nel Principato da percorrere 3-4 volte in modo da prendere una boccata d’aria e mantenersi in forma visto che il mondo dello sport è fermo a causa dell’emergenza sanitaria. Questa attività è però vietata proprio per contenere il rischio contagio e così uno dei grandi big delmondiale, vincitore di ben cinque Classiche Monumento (Giro delle Fiandre 2017, Parigi-Roubaix 2019, Liegi-Bastogne-Liegi 2011, Giro di Lombardia 2009 e 2010), ha ricevuto un’ammenda pecuniaria anche se di lieve entità. Il 37enne in forza alla Lotto-Soudal, Campione del Mondo ...