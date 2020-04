Pietre contro il bus Anm, sfondata la vetrata. SIndacato: “Atto criminale” (Di giovedì 16 aprile 2020) Bus 191 Anm preso a pietrate a Ponticelli. Risultato? vetrata sfondata e mezzo pubblico in riparazione, dove causa blocco Coronavirus sarà difficile reperire i ricambi in tempi brevi. La rabbia dei sindacati di categoria. Vallini (Usb): "Anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, in cui le strade per effetto dei decreti governativi e delle ordinanze regionali dovrebbero vuote assistiamo ai soliti attentati alla sicurezza dei trasporti ad opera di balordi". Leggi su fanpage Catania - controlli anti Coronavirus : dai balconi pietre contro agenti

Minacce e insulti contro gli agenti - poi dai balconi alcuni residenti lanciano delle pietre

massimosab : RT @Over__People: NON ESISTE UN RISCHI IMMIGRAZIONE Domiziana, immigrati lanciano bottiglie e pietre contro l'autobus - Over__People : NON ESISTE UN RISCHI IMMIGRAZIONE Domiziana, immigrati lanciano bottiglie e pietre contro l'autobus - MarginInversi : RT @Fondazione_Inda: “Le pietre si risvegliano per ricordare la storia e raccontare le umane vicende evitando in questo modo che vadano nel… - FaziEditore : «Oggi però, la nostra presunzione moralista, la nostra paura e la nostra rabbia hanno fatto sì che persino i cristi… - SiciliaReporter : Catania, pietre contro i poliziotti che sequestrano auto di pregiudicato nel quartiere Librino -

È accaduto oggi a Ponticelli, periferia Est di Napoli: ore 12.30 dal ponte dell'autostrada qualcuno scaglia una pietra che sfonda una delle vetrate del mezzo Anm. Fortunatamente in questi giorni i ...

‘Giri/Haji’ è la vostra prossima ossessione seriale

«Qualcuno ha gettato una pietra in uno stagno molto lontano da qui», dice uno dei personaggi all ... Facciamo la conoscenza di Rodney (Will Sharpe), un escort di Soho che aiuta Kenzo per capriccio e ...

