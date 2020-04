Pamela Prati debutta come scrittrice e confessa | “Ho pochissimi amici”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020)scrive il suo primo libro e: “Hoamici” La showgirl sarda torna sotto i riflettori con una grande novità da condividere con il pubblico, dopo aver (quasi) superato la bufera mediatica che la coinvolse qualche anno fa, stavolta si è cimentata in un’opera letteraria, ha scritto difatti il suo primo libro che si intitola “una carezza“., intervistata da Novella2000, hato che dopo lo scandalo di Mark Caltagirone che ha non di poco cambiato la sua carriera, ha ridimensionato anche le sue priorità: “Hoamici, ma quei pochi lo sono veramente. Due nomi su tutti: Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini” queste le parole della bella sarda. Pingitore ha avuto un ruolo importante nella vita professionale della soubrette per parecchi anni. Valeria Marini, invece, ...