Luca Tacchetto dal sequestro alla fuga/ “La prima notte me la sono fatta sotto poi..”

Luca Tacchetto era stato rapito in Burkina Faso assieme alla sua fidanzata Edith Blias. Era il 17 dicembre del 2018, e di loro si persero le tracce fino a un mese fa, il 12 marzo, quando i due vennero ...

Intervista con l'ex ostaggio in Burkina Faso insieme a Edith Blais

Ho dormito nel deserto e portato il peso delle catene. È difficile descrivere tutto ciò che ho vissuto per un anno e mezzo». Luca Tacchetto appoggia per un attimo la forca all'ingresso del capannone ...

